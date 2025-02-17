По подозрению в сексуальных преступлениях задержан пожилой врач из арабской части Иерусалима
время публикации: 17 февраля 2025 г., 08:01 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 08:06
Полиция сообщила о задержании мужчины примерно 70 лет, работавшего врачом в частной клинике в арабской части Иерусалима, по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении нескольких пациенток.
В сообщении полиции сказано, что, по данным следствия, преступления совершались на протяжении многих лет. Но жалобы поступили недавно.
Следствие не исключает, что есть и другие пострадавшие от действий этого врача.
Подозреваемый будет доставлен в суд для принятия решения о целесообразности продления срока содержания его под стражей.
Имя и специализация подозреваемого пока не публикуются.