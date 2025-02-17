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Израиль

По подозрению в сексуальных преступлениях задержан пожилой врач из арабской части Иерусалима

Полиция
Сексуальное насилие
Иерусалим
время публикации: 17 февраля 2025 г., 08:01 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 08:06
По подозрению в сексуальных преступлениях задержан пожилой врач из арабской части Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании мужчины примерно 70 лет, работавшего врачом в частной клинике в арабской части Иерусалима, по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении нескольких пациенток.

В сообщении полиции сказано, что, по данным следствия, преступления совершались на протяжении многих лет. Но жалобы поступили недавно.

Следствие не исключает, что есть и другие пострадавшие от действий этого врача.

Подозреваемый будет доставлен в суд для принятия решения о целесообразности продления срока содержания его под стражей.

Имя и специализация подозреваемого пока не публикуются.

Израиль
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