По подозрению в сексуальных преступлениях задержан пожилой врач из арабской части Иерусалима

Полиция сообщила о задержании мужчины примерно 70 лет, работавшего врачом в частной клинике в арабской части Иерусалима, по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении нескольких пациенток.

В сообщении полиции сказано, что, по данным следствия, преступления совершались на протяжении многих лет. Но жалобы поступили недавно.

Следствие не исключает, что есть и другие пострадавшие от действий этого врача.

Подозреваемый будет доставлен в суд для принятия решения о целесообразности продления срока содержания его под стражей.

Имя и специализация подозреваемого пока не публикуются.