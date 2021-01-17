Иммунитет и выборы: Нетаниягу продолжает борьбу за замораживание судебного процесса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу намерен добиваться нового голосования по вопросу о предоставлении ему иммунитета. Как сообщает "Гаарец" (автор Хаим Левинсон), этим путем, а также путем постоянных требований отложить по разным поводам возобновление судебного процесса, Нетаниягу намерен, по мнению "Гаарец", избежать суда.

Первая просьба об иммунитете была отозвана премьер-министром в январе 2020 года. Тогда Нетаниягу пришел к выводу, что у него нет шансов получить большинство и принял решение отозвать просьбу еще до созыва заседания комиссии Кнессета по регламенту, которая должна принять соответствующее решение.

В настоящий момент в окружении премьер-министра утверждают, что в прошлый раз процесс рассмотрения просьбы проходил с нарушениями процедуры, а с тех пор обвинительное заключение было изменено.

Принятие окончательного решения по этому поводу зависит от юридического советника Кнессета Сагит Афик. Она должна постановить, имеет ли исправленное обвинительное заключение силу нового документа, который нужно предъявить спикеру Кнессета. Если да – Нетаниягу имеет шанс на получение возможности попросить о повторном рассмотрении просьбы об иммунитете.

В окружении Нетаниягу понимают, что удовлетворение просьбы о повторном рассмотрении прошения об иммунитете повлечет за собой иск в БАГАЦ, и шансы на победу там невелики. Однако в окружении главы правительства рассматривают любую отсрочку как еще один шанс на достижение цели.

Как пишет "Гаарец", главной целью Нетаниягу остается замораживание судебного процесса до завершения предвыборной кампании. В случае победы, а победой для Нетаниягу является появление возможности сформировать коалицию 61 мандата, глава правительства намерен инициировать принятие законопроекта о запрете на уголовное преследование премьер-министра до завершения каденции. Этим, вероятно, продиктованы и последние политические шаги премьер-министра. В частности, по мнению многих в политических кругах, именно Нетаниягу способствовал окончательному разрыву между Нафтали Беннетом и Бецалелем Смотричем. В окружении главы правительства заинтересованы в том, чтобы Смотрич баллотировался в Кнессет вместе с партией "Байт Иегуди", лидер которой будет избран в ближайшие дни. По мнению Нетаниягу, "Ямина" во главе с Беннетом поборется с новой партией "Тиква Хадаша", возглавляемой Гидеоном Сааром, за голоса светских правых и традиционалистов, а голоса религиозных сионистов получат Смотрич и "Байт Иегуди". Нетаниягу, по всей видимости, рассчитывает, что после выборов и те, и другие окажутся в его правительстве и проголосуют за закон, защищающий его от судебного преследования.