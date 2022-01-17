Иерусалим:
0 - 6°
Тель-Авив:
7 - 13°
Эйлат:
9 - 15°
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NEWSru.co.il :: В Израиле17 января 2022 г., 04:53

Прогноз погоды на 17 января: холодно, малооблачно

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Прогноз погоды на 17 января: холодно, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 17 января, температура будет ниже, чем вчера, и значительно ниже среднесезонной. Малооблачно, без осадков. Ночью в Иерусалиме и некоторых других горных районах местами гололед.

В Иерусалиме – 0-6 градусов, в Тель-Авиве – 7-13, в Хайфе – 4-10, в Эйлате – 9-15, в Беэр-Шеве – 2-12, в Мицпе-Рамоне – 2-6, на побережье Мертвого моря – 11-15, в Ашкелоне и Ашдоде – 7-13, в Ариэле – 2-8, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-13, на Голанских высотах – 3-11.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-18 градусов, высота волн – 100-160 см. Купание опасно.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 45 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

Во вторник – холодно, малооблачно. В среду ожидаются дожди на севере и в центре (до Негева). В четверг – холодно, без осадков.

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