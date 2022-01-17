"Сделка Нетаниягу": жена экс-премьера возражает, время, необходимое на переговоры, истекает

Вечером 16 января Биньямин Нетаниягу и члены его семьи встретились с адвокатами, представляющими экс-премьера.

В ходе встречи, продолжавшейся несколько часов, обсуждались различные аспекты возможной досудебной сделки, переговоры вокруг которой продолжаются. Как сообщают телеканалы "Кешет" и "Решет", в настоящий момент Сара Нетаниягу категорически возражает против сделки. В свою очередь, Биньямин Нетаниягу склоняется к тому, чтобы согласиться на сделку. Адвокаты экс-премьера, в первую очередь Боаз Бен Цур и Амит Хадад, рекомендуют Нетаниягу согласиться на сделку в ее нынешней форме.

"Кан Бет" отмечает, что в государственной прокуратуре поддерживают позицию юридического советника правительства. Однако в настоящий момент все зависит от решения Нетаниягу. До завершения каденции Авихая Мандельблита остаоось не более двух недель. Для того, чтобы успеть подписать сделку, принципиальное соглашение между сторонами должно быть достигнуто уже на этой неделе.