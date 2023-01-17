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    В Израиле

    Биньямин Нетаниягу подтвердил, что на видео ХАМАСа запечатлен Авера Менгисту

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    Биньямин Нетаниягу подтвердил, что на видео ХАМАС запечатлен Авера Менгисту
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Спустя сутки после того, как террористическая группировка ХАМАС опубликовала видео, на котором, как утверждалось, запечатлен израильтянин Авера Мангисту, подлинность записи подтвердил глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу.

    На встрече с сотрудниками служб безопасности в Самарии Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль никогда не прекращал усилий по возвращению Аверы Менгисту и других израильтян, удерживаемых в секторе Газы. "Вчера мы получили дополнительное подтверждение того, что знали давно – Авера жив. Речь идет о молодом человеке, имеющим проблемы со здоровьем, и ответственность за него полностью лежит на ХАМАСе", – сказал Нетаниягу.

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    Агарнеш Менгисту, мать удерживаемого в Газе юноши, в интервью 12-му каналу призналась, что она до сих пор сомневается в том, что на видео ее сын. Она сказала, что узнает лицо своего сына, но голос на видео чужой.

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    В понедельник, 16 января, террористы ХАМАСа опубликовали видео с мужчиной, который представлен как Авера Менгисту – израильтянин, удерживаемый в плену в секторе Газы почти девять лет.

    "Как долго я и мои друзья будем оставаться здесь, в плену, после долгих лет страданий и боли? Где государство Израиль и народ Израиля, которые позаботятся о нашей судьбе?" – говорит мужчина, похожий на Менгисту.

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    Видео, приуроченное к смене начальника генштаба ЦАХАЛа, также содержит текстовое послание от "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа). В титрах на иврите и арабском языках говорится, что "Кохави и правительство Израиля потерпели неудачу". (Авив Кохави был начальником генштаба ЦАХАЛа с января 2019 года. Сегодня его на этом посту сменил Герци А-Леви.)

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    Канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу отреагировала на публикацию. В официальном комментарии подчеркивается, что достоверность этой видеозаписи неочевидна. Независимо от аутентичности записи, данное видео "является циничным и подлым медиа-ходом", заявляют в офисе Нетаниягу. В комментарии также сказано, что сам факт такой публикации указывает на то, что ХАМАС находится в сложной ситуации.

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    Израильтяне, удерживаемые в Газе

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    Остается неизвестной судьба военнослужащих Орона Шауля и Адара Гольдина. Власти Израиля признали их погибшими в ходе операции "Нерушимая скала" в секторе Газы летом 2014 года. Но ХАМАС не подтверждал их гибель, время от времени распространяя слухи о том, что Шауль и Гольдин живы.

    Также ХАМАС удерживает в плену Аверу Менгисту – душевнобольного израильтянина, в 2014 году перебравшегося в сектор Газы в районе пляжа Зиким. ХАМАС называет Менгисту "солдатом", поскольку он проходил службу в рядах ЦАХАЛа.

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    Кроме того, в Газе удерживают израильского бедуина, также страдающего психическим заболеваниям и пересекшего границу с сектором Газы – Хишама Шаабана ас-Сайяда (пропал без вести в 2015 году, в июне 2022 года ХАМАС опубликовал видео с ним, заявив о его плохом состоянии здоровья).

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    Таким образом, в Газе, по всей видимости, остаются в плену двое израильских граждан (если кого-то из пленных не переправили в Египет), кроме того удерживаются тела двух погибших.

    ХАМАС заявляет, что удерживаются четверо израильтян, причем всех их называет "солдатами". В руководстве ХАМАСа рассчитывают, осуществить обмен всех израильских "солдат" (независимо от их происхождения – "западного, эфиопского или арабского") по схеме "сделки Шалита", то есть в пропорции 1000 заключенных за одного "солдата".

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