Биньямин Нетаниягу подтвердил, что на видео ХАМАСа запечатлен Авера Менгисту
Спустя сутки после того, как террористическая группировка ХАМАС опубликовала видео, на котором, как утверждалось, запечатлен израильтянин Авера Мангисту, подлинность записи подтвердил глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу.
На встрече с сотрудниками служб безопасности в Самарии Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль никогда не прекращал усилий по возвращению Аверы Менгисту и других израильтян, удерживаемых в секторе Газы. "Вчера мы получили дополнительное подтверждение того, что знали давно – Авера жив. Речь идет о молодом человеке, имеющим проблемы со здоровьем, и ответственность за него полностью лежит на ХАМАСе", – сказал Нетаниягу.
Агарнеш Менгисту, мать удерживаемого в Газе юноши, в интервью 12-му каналу призналась, что она до сих пор сомневается в том, что на видео ее сын. Она сказала, что узнает лицо своего сына, но голос на видео чужой.
В понедельник, 16 января, террористы ХАМАСа опубликовали видео с мужчиной, который представлен как Авера Менгисту – израильтянин, удерживаемый в плену в секторе Газы почти девять лет.
"Как долго я и мои друзья будем оставаться здесь, в плену, после долгих лет страданий и боли? Где государство Израиль и народ Израиля, которые позаботятся о нашей судьбе?" – говорит мужчина, похожий на Менгисту.
Видео, приуроченное к смене начальника генштаба ЦАХАЛа, также содержит текстовое послание от "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа). В титрах на иврите и арабском языках говорится, что "Кохави и правительство Израиля потерпели неудачу". (Авив Кохави был начальником генштаба ЦАХАЛа с января 2019 года. Сегодня его на этом посту сменил Герци А-Леви.)
Канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу отреагировала на публикацию. В официальном комментарии подчеркивается, что достоверность этой видеозаписи неочевидна. Независимо от аутентичности записи, данное видео "является циничным и подлым медиа-ходом", заявляют в офисе Нетаниягу. В комментарии также сказано, что сам факт такой публикации указывает на то, что ХАМАС находится в сложной ситуации.
شاهد| تغطية صحفية: "كتـــــ ـــائب القـــســــــ ــام تعرض رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها أفرها منغستو". pic.twitter.com/MfNsE7kodK— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 16, 2023
Израильтяне, удерживаемые в Газе
Остается неизвестной судьба военнослужащих Орона Шауля и Адара Гольдина. Власти Израиля признали их погибшими в ходе операции "Нерушимая скала" в секторе Газы летом 2014 года. Но ХАМАС не подтверждал их гибель, время от времени распространяя слухи о том, что Шауль и Гольдин живы.
Также ХАМАС удерживает в плену Аверу Менгисту – душевнобольного израильтянина, в 2014 году перебравшегося в сектор Газы в районе пляжа Зиким. ХАМАС называет Менгисту "солдатом", поскольку он проходил службу в рядах ЦАХАЛа.
Кроме того, в Газе удерживают израильского бедуина, также страдающего психическим заболеваниям и пересекшего границу с сектором Газы – Хишама Шаабана ас-Сайяда (пропал без вести в 2015 году, в июне 2022 года ХАМАС опубликовал видео с ним, заявив о его плохом состоянии здоровья).
Таким образом, в Газе, по всей видимости, остаются в плену двое израильских граждан (если кого-то из пленных не переправили в Египет), кроме того удерживаются тела двух погибших.
ХАМАС заявляет, что удерживаются четверо израильтян, причем всех их называет "солдатами". В руководстве ХАМАСа рассчитывают, осуществить обмен всех израильских "солдат" (независимо от их происхождения – "западного, эфиопского или арабского") по схеме "сделки Шалита", то есть в пропорции 1000 заключенных за одного "солдата".