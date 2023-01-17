ЦАХАЛ: около Хальхуля застрелен террорист, причастный к нескольким обстрелам

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что военнослужащими бригады "Эцион" в районе Хальхуля был нейтрализован террорист, причастный по меньшей мере к двум обстрелам в течение последних 48 часов.

Возможно, тот же террорист сегодня обстрелял автобус компании "Эгед" возле поселения Отниэль. В результате обстрела никто не пострадал.

Судя по фотографии, предоставленной ЦАХАЛом, террорист был вооружен пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло"). Оружие передано на экспертизу.

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Как сообщалось ранее, после обстрела армия блокировала движение по шоссе номер 60 от Отниэля до Бейт-Хагая. Вскоре после этого в районе перекрестка Хальхуль в Иудее военные вступили в перестрелку с террористом, подъехавшим к блокпосту. В результате перестрелки террорист нейтрализован. Никто из израильтян не пострадал.

Палестинское агентство Maan называет имя убитого: Хамди Абу Дийя аз-Замарэ, работавший сотрудником полиции в Бейт-Лехеме. (Израильские источники дают такое имя: Хамди Шакр Абу Дийя, 40 лет.)

Глава регионального совета Гуш-Эцион и председатель Совета поселений Шломо Неэман так прокомментировал ликвидацию террориста около Хальхуля: "Мы поддерживаем бригаду "Эцион", ее бойцов и командиров, в том числе резервистов, которые служат в нашем регионе, за их решительную деятельность в борьбе с терроризмом. Только жесткие действия против врага и дальнейшее строительство и развитие еврейского поселения восстановят спокойствие в регионе".

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В ночь на вторник, 17 января, израильские военные вошли в Хальхуль (к северу от Хеврона), чтобы найти автомобиль, который использовали боевики "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ) при обстреле поселка Кармей-Цур. Однако, как сообщает Abu Ali Express со ссылкой на неофициальные палестинские источники, этот автомобиль был подожжен местными жителями. Военным пришлось конфисковать сгоревшую машину, в которой вряд ли удастся найти отпечатки пальцев и образцы ДНК боевиков. ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.