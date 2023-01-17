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    В Израиле

    Юридическая реформа: коалиция предлагает компромиссы, лидеры оппозиции отказываются от переговоров

    время публикации: | последнее обновление:
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    Юридическая реформа: коалиция предлагает компромиссы, лидеры оппозиции отказываются от переговоров
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Глава Верховного суда Эстер Хайют встречалась с президентом государства Ицхаком Герцогом и обсуждала с ним вопросы, связанные с реализацией реформы юридической системы.

    Детали содержания этого обсуждения не публикуются.

    Президент Герцог также несколько раз беседовал с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром юстиции Яривом Левином.

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    Как сообщалось ранее, 17 января состоится встреча президента и главы оппозиции Яира Лапида.

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    Встречи Герцога являются частью его усилий по достижению компромисса между коалицией с одной стороны и оппозицией и юридической системой с другой.

    В коалиции дают понять, что готовы к переговорам и к компромиссам в том, что касается реформы. Газета "Исраэль а-Йом" цитирует слова высокопоставленного представителя коалиции, который заявил, что "реформа не будет утверждена как единое целое". По словам источника, которого цитирует издание, есть несколько конкретных предложений на повестке дня. Одно из них заключается в том, что оппозиция согласится на предложенную модель комиссии по назначению судей, а в обмен коалиция согласится увеличить число депутатов, необходимых для повторного утверждения отмененного судом закона. Источник, на который ссылается "Исраэль а-Йом" , отмечает, что это не единственное предложение по компромиссу. 

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    В оппозиции, со своей стороны, все громче звучат голоса, отвергающие саму возможность о переговорах по деталям реформы. Накануне, выступая в Кнессете, глава оппозиции Яир Лапид заявил, что не готов давать легитимацию реформе путем обсуждения ее деталей. Депутат Гилад Карив ("Авода"), в свою очередь, заявил: "Нужны не переговоры, а давление. Нужно, чтобы 80 тысяч демонстрантов превратились в сто тысяч, сто тысяч – в полмиллиона, полмиллиона – в миллион. Тогда посмотрим, какой Нетаниягу герой".

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    Ранее глава "Аводы", бывшая министр транспорта Мерав Михаэли заявила на заседании фракции, что никакие переговоры по вопросу о юридической реформе недопустимы. "Альперон и Абарджиль были бы счастливы утвердить закон о преодолении вето суда и решить, кто будет их судить. Вы были бы готовы вести с ними переговоры? Не ведут переговоры с преступниками, которые пытаются разрушить систему, которая их судит. Любое обсуждение с Нетаниягу и Левином деталей реформы – это уже капитуляция перед насилием с их стороны", – сказала Михаэли. Она добавила, что переговоры означают согласие на принципы этой реформы и готовность вести дискуссию только о ее цене.

    17 января комиссия Кнессета по законодательству продолжит обсуждение законопроекта об изменении полномочий юридических советников. В заседании примут участие министр юстиции Ярив Левин и бывший юридический советник правительства Ицхак Замир. 

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    Левин принимал участие и в заседании, которое состоялось накануне. Он обвинил представителей юридического советника правительства в нелояльности, так как они представили свое заключение по этому законопроекту, не посвятив его в детали документа. "Вчера я встречался с юридическим советником и ее помощниками. Мне не было сказано ни слова ни об этом документе, ни о позиции юридического советника. Это только доказывает, насколько порочными являются модели отношений между аппаратом и министром. Это только доказывает, в какой степени необходимы перемены", – сказал Ярив Левин. В соответствии с законопроектом, юридические советники министерств будут назначаться министрами и рекомендации их не будут обязательными к выполнению. 

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