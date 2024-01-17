В районе Цур Адасы найдена одна из древнейших монет в истории Израиля

В ходе работ по расширению шоссе №375 в районе Цур Адасы в Иерусалимских горах была обнаружена редкая серебряная монета эпохи Персидского владычества – шестого-пятого веков до н.э. Это одно из самых древних свидетельств использования монет жителями Земли Израиля.

Монета была обнаружена исполняющим обязанности округа Иудеи в Управлении древностей Семеном Гендлером. Она аккуратно разрублена пополам и на одной стороне виден высеченный в ней квадрат. Примечательно, что узор не выступает из монеты, как в более поздний период, а углублен в ней.

"Это крайне редкая находка – на сегодняшний день в Израиле найдено всего 12 настолько древних монет. В это время осуществляется переход от слитков серебра, от которых в качестве оплаты отрубались куски необходимого веса. Такие монеты чеканились не здесь, а в Греции, на Кипре и на территории современной Турции", – рассказывает глава отдела нумизматики в Управлении Роберт Коул.

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Находка свидетельствует, что переход от слитков, своеобразных серебряных "гривен", к монетам проходил постепенно и мог занимать сотни лет. Тот факт, что монета разрублена, показывает, что ее все еще использовали в качестве гривны, по весу серебра, из которого она отчеканена. Произошло это, считают археологи, около 2500 лет назад.

"Объект, на котором велись раскопки, возник в эпоху Первого храма, около 2700 лет назад. Это часть окружавшей Иерусалим сельской местности, которая тогда процветала. Мы обнаружили традиционный для Земли Израиля "четырехкомнатный дом", а в нем нашли каменную гирьку весом в один шекель", – рассказывают археологи.

Гиря свидетельствует, что здесь велась торговля, ведь до того, как стать денежной единицей, шекель был единицей веса. Она весит 11,07 грамм.

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Руководитель проектов в южном округе компании "Нетивей Исраэль" Мория Риф отмечает: изначально было ясно, что в ходе работ по расширению шоссе нужно будет задействовать археологов. "Это находка огромной важности, мы рады, что она сделана благодаря реализации нашего проекта", – говорит она.