Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17.1.2025: операции в Шхеме и Иерихоне

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 17 января действовали в Шхеме и около Шхема (в Байт-Фурике), а также в Акабат Джабре (на юге Иерихона).

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 17 января.