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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17.1.2025: операции в Шхеме и Иерихоне

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 17 января 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 07:14
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 17.1.2025: операции в Шхеме и Иерихоне
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 17 января действовали в Шхеме и около Шхема (в Байт-Фурике), а также в Акабат Джабре (на юге Иерихона).

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 17 января.

Израиль
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