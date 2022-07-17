На севере Израиля задержана группа поджигателей автобусов

Задержаны члены преступной группировки, несущие ответственность за поджоги автобусов на севере Израиля.

Трое жителей поселка Туба-Зангария в возрасте 20 лет были задержаны в конце прошлой недели, когда, как полагает полиция, они ехали на очередное задание. У каждого из них был "личный набор поджигателя" и сменные вещи. В ночь на 17 июля были арестованы еще восемь членов группировки.

По данным сайта "Сругим", поджигатели принадлежать к преступной группировке, одним из источников доходов которой является рэкет. И поджоги предпринимались против несговорчивых бизнесменов, отказывающихся платить "за крышу".