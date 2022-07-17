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    В Израиле

    На севере Израиля задержана группа поджигателей автобусов

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    На севере Израиля задержана группа поджигателей автобусов
    Avi Mor/Flash90     На севере Израиля задержана группа поджигателей автобусов
    Пресс-служба полиции Израиля

    Задержаны члены преступной группировки, несущие ответственность за поджоги автобусов на севере Израиля.

    Трое жителей поселка Туба-Зангария в возрасте 20 лет были задержаны в конце прошлой недели, когда, как полагает полиция, они ехали на очередное задание. У каждого из них был "личный набор поджигателя" и сменные вещи. В ночь на 17 июля были арестованы еще восемь членов группировки.

    По данным сайта "Сругим", поджигатели принадлежать к преступной группировке, одним из источников доходов которой является рэкет. И поджоги предпринимались против несговорчивых бизнесменов, отказывающихся платить "за крышу".

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