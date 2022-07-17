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    В Израиле

    Ганц объявил о сокращении списка кандидатов на пост начальника генерального штаба ЦАХАЛа

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    Ганц объявил о сокращении списка кандидатов на пост начальника генерального штаба ЦАХАЛа
    Yonatan Sindel/Flash90

    Министр обороны Бени Ганц объявил о сокращении списка кандидатов на должность начальника генерального штаба ЦАХАЛа.

    В настоящий момент кандидатами на эту должность являются действующий заместитель начальник генерального штаба генерал-майор Герци А-Леви и генерал-майор запаса Эяль Замир.

    В армейском истеблишменте полагают, что министр обороны Бени Ганц предпочитает видеть на этой должности Герци А-Леви.

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    14 июля юридический советник правительства Гали Баарав-Миара уведомила министра обороны Бени Ганца, что он сможет продолжить процесс назначения следующего начальника генерального штаба ЦАХАЛа, несмотря на предвыборный период.

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    В своем заявлении Баарав-Миара указала, что неназначение преемника действующему начальнику генштаба может подорвать способность ЦАХАЛа противостоять угрозам, которые ожидают его в 2023 году.

    Напомним, что каденция действующего начальника генерального штаба Авива Кохави истекает 16 января 2023 года. Оппозиция требует, чтобы назначение его преемника было оставлено следующему правительству, однако выборы в Кнессет состоятся только в начале ноября, и даже если правительство удастся сформировать сразу, у нового министра обороны практически не останется времени на соответствующий процесс. При этом в письме Баарав-Миара подчеркивается, что возможность назначения временного начальника генштаба исключена, а возможность дополнительного продления каденции Кохави сверх четырех лет проблематична.

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    Баарав-Миара отметила, что предварительная работа по назначению следующего начальника генштаба началась еще в апреле 2022 года, а имена кандидатов были объявлены в середине июня, до объявления о начале предвыборного периода.

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