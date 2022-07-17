17-летний житель Рамаллы, угнавший автомобиль, насмерть сбил сотрудника полиции
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В ночь на воскресенье, 17 июля, 17-летний житель Рамаллы, угнавший автомобиль, при попытке прорвать полицейский блокпост насмерть сбил сотрудника полиции.
Преступник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.
Расследование продолжается.
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Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемый управлял автомобилем, который, предположительно, был угнан в Гуш-Дане. Полицейские на блокпосте потребовали от угонщика остановиться, но он сбил полицейского и скрылся. После интенсивных поисков, для участия в которых был поднят в воздух вертолет полиции, подозреваемого удалось задержать.
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