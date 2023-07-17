Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой

В письме, адресованном королю Марокко Мухаммеду VI, премьер-министр Биньямин Нетаниягу уведомил, что Израиль признает суверенитет королевства над Западной Сахарой – территорией, статус которой остается неясным с колониальных времен. США сделали этот шаг в 2020 году и это привело к тому, что Иерусалим и Рабат объявили о восстановлении дипломатических отношений.

В письме, подписанном Биньямином Нетаниягу, говорится, что это решение будет отражено во всех релевантных документах правительства Израиля, о нем будет сообщено в Организацию Объединенных Наций, а также в региональные и международные организации, в которых состоит Израиль и с которыми поддерживает дипломатические отношения.

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Нетаниягу также сообщил, что Израиль "позитивно относится" к открытию посольства в Дахле, в Западной Сахаре.

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В прошлом месяце спикер Кнессета Амир Охана во время визита в Марокко заявил, что он полагает, что в ближайшее время Израиль объявит о признании Западной Сахары.

О том, что Израиль признает суверенитет Марокко над Западной Сахарой, объявил королевский дворец, однако с израильской стороны пока не было сделано официального заявления.