Оппозиция предложила "отменить 1 апреля", голосование по поправкам отложено

Комиссия Кнессета по законодательству приняла решение отложить на 18 июля начало голосований по поправкам к законопроекту об ограничении действия принципа неприемлемости.

Решение было принято после того, как депутаты не смогли прийти к соглашению о порядке голосования по более чем двадцати семи тысячам поправок, которые подали оппозиционные фракции.

Как сообщалось ранее, начало заседания было отложено, так как глава комиссии Симха Ротман пытался вести переговоры с оппозицией о согласованном тексте законопроекта взамен на согласие отозвать большинство поправок. Однако оппозиция отказалась.

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В начале заседания депутат Моше Саада ("Ликуд") зачитал несколько поправок. "Вы сошли с ума. Поправка с предложением отменить 1 апреля, поправка с предложением об автономии для диких кабанов, поправка о запрете посещения туалетов. Что вы представили?" – возмущенно спросил он.

Речь идет о рекордном числе поправок, которые когда-либо были поданы к законопроекту. "Этот законопроект открывает дорогу к коррупции, нет достаточного числа поправок, чтобы выправить его", – заявил депутат Гилад Карив ("Авода").

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, открывая заседание правительства, что утверждение, согласно которому ограничение принципа неприемлемости приведет к обвалу демократического режима страны, не имеет общего с реальностью. "Эти заявления преследуют одну цель: запугать общество", – сказал глава правительства. Он добавил: "Те, кто произносят высокие слова в защиту демократии, должны помнить, что в демократическом государстве армия подчинена избранному правительству, а не наоборот. Подстрекательство к отказничеству и само отказничество противоречат духу демократии и букве закона. В нашем случае такие призывы ставят под прямую угрозу безопасность граждан страны. Недопустима ситуация, при которой небольшая группа военных угрожает правительству и говорит: "Если вы не сделаете так, как мы считаем правильным, мы опустим рубильник, на котором написано "безопасность"". Ровно в той же степени недопустимо, чтобы Электрическая компания или "Мекорот" угрожали отключить свет или воду в государстве, если правительство не примет закон, на принятии которого они настаивают", – сказал премьер-министр.

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Ожидается, что голосование по поправкам завершится 19 июля. Коалиция намерена вынести законопроект на голосование во втором и третьем чтениях 23 июля. В этот же день состоится митинг сторонников реформы, который они называют "Демонстрацией миллиона".

17 июля газета "Исраэль а-Йом" сообщила, что в коалиции уже обсуждают дальнейшие шаги по утверждению реформы. Обсуждение возобновится после возвращения Кнессета с каникул в октябре. В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу отмечают, что продвижение будет очень медленным. "Это не будет кусок за куском, это будет капля за каплей", – поясняют приближенные премьер-министра.

Накануне "Кан" сообщал, что Нетаниягу намерен использовать период парламентских каникул для того, чтобы проверить возможность достижения соглашения об отдельных параметрах реформы. Главным вопросом, стоящим на повестке дня, является изменение состава комиссии по выбору судей. В коалиции намерены провести эти изменения в первые недели работы зимней сессии Кнессета. До тех пор министр юстиции Ярив Левин намерен не созывать комиссию. "Ее состав является изначально аномальным. Нет смысла в ее созыве", – заявил он в беседах с приближенными.

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