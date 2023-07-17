"День сопротивления": во вторник пройдут демонстрации на пяти железнодорожных станциях

Организаторы движений протеста против юридической реформы сообщили, что во вторник, 18 июля, с 16:30 участники протестов соберутся на пяти железнодорожных станциях: "Хайфа-Мерказ а-Шмона", "Биньямина", "Герцлия", "Тель-Авив а-Шалом" и "Лод".

Организаторы протестов заявили, что не намерены мешать движению поездов.

Напомним, 18 июля объявлен "Национальный день протеста", в ходе которого в разных точках страны состоятся митинги и демонстрации.

adv_11 m_ar_1

Ранее было объявлено, что в 9:30 в домах престарелых пройдут митинги "поколения строителей Эрец Исраэль", в 11:00 состоится манифестация работников хайтека в комплексе "Сарона" в Тель-Авиве, в это же время из нескольких различных мест города демонстранты выйдут к зданию "Гистадрута".

adv_12 incontent_1

В 20:00 состоится центральный митинг на улице Каплан в Тель-Авиве, в это же время будут проходить акции протеста в других городах по всей стране.