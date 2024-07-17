Нафтали Беннет встретился с командирами-десантниками, не получив необходимого разрешения

Бывший глава правительства Нафтали Беннет встретился утром 17 июля с командным составом 890-го десантного батальона. Он сделал это, не получив требуемого инструкциями разрешения от канцелярии министра обороны и армейского командования.

"Я выслушал их рассказ о боях, которые они вели 7 октября в Нахаль-Оз, Алумим и Беэри, о том, как они воевали в последние девять месяцев. Это был откровенный разговор о войне, стране, их и моих уроках и о том, как двигаться дальше", – сообщил отставной премьер в социальной сети Х.

Беннет отметил, что его собеседники преисполнены внутренней силы, любви к Израилю и солдатам ЦАХАЛа. "Когда закончится война, этим молодым ребятам предстоит поднимать нашу страну, Это поколение львов", – добавил Беннет.

Радиостанция "Кан Бет" цитирует информированный о встрече источник, который обвинил Беннета в попытке набрать политические очки за счет военнослужащих. Пресс-служба ЦАХАЛа признала, что встреча была организована с нарушением служебных инструкций.