x
17 июля 2024
|
последняя новость: 17:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июля 2024
|
17 июля 2024
|
последняя новость: 17:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Брат похищенного Дани Эльгарат угрожает Ноа Аргамани демонстрациями у ее дома

время публикации: 17 июля 2024 г., 15:49 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 16:11
Брат похищенного Дани Эльгарат угрожает Ноа Аргамани демонстрациями у ее дома
Avshalom Sassoni/Flash90

После публикации сообщения о том, что несколько семей похищенных, включая Ноа Аргамани, освобожденную из плена ХАМАСа в ходе спецоперации, присоединятся к главе правительства Биньямину Нетаниягу в его поездке в США, представители противоположного лагеря родственников похищенных начали резко критиковать их.

Дани Эльгарат, брат похищенного ХАМАСом Ицика Эльгарата, в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер) обратился к Ноа Аргамани с просьбой не участвовать в поездке Нетаниягу, который планирует выступить перед Конгрессом. "Я слышал, что ты согласилась ехать с Биби, – написал он. – А эта его поездка демонстрирует, что он не несет ответственности за провал 7 октября". Эльгерт заявил, что Нетаниягу якобы использует Ноа Аргамани в своих целях.

Он указывает, что как родственник заложника он рад, что Ноа была вызволена из плена, но он ожидает от нее участия в усилиях по освобождению других заложников или что она "хотя бы не будет этому препятствовать". Дани Эльгарат утверждает, что участие Ноа Аргамани в поездке с премьер-министром снижает шансы на освобождение заложников.

"Если ты будешь с ним, мы окажемся в абсурдной ситуации, когда нам придется устроить демонстрацию против тебя, а нам не хотелось бы этого делать", – заявил Дани Эльгарат. Он заявил, что Нетаниягу приглашал и других родственников заложников, но те отказались, и он надеется, что так же поступит Ноа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2024

Дани Эльгарата впустят в Кнессет: он пообещал не нарушать порядок
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2024

Дани Эльгерта, брата погибшего заложника, вновь не впустили в Кнессет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июля 2024

Брата похищенного Ицхака Эльгерта не впустили в Кнессет после скандала на комиссии
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 04 июля 2024

12 канал ИТВ: семье заложника Ицхака Эльгерта сообщили о его гибели