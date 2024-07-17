Брат похищенного Дани Эльгарат угрожает Ноа Аргамани демонстрациями у ее дома

После публикации сообщения о том, что несколько семей похищенных, включая Ноа Аргамани, освобожденную из плена ХАМАСа в ходе спецоперации, присоединятся к главе правительства Биньямину Нетаниягу в его поездке в США, представители противоположного лагеря родственников похищенных начали резко критиковать их.

Дани Эльгарат, брат похищенного ХАМАСом Ицика Эльгарата, в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Твиттер) обратился к Ноа Аргамани с просьбой не участвовать в поездке Нетаниягу, который планирует выступить перед Конгрессом. "Я слышал, что ты согласилась ехать с Биби, – написал он. – А эта его поездка демонстрирует, что он не несет ответственности за провал 7 октября". Эльгерт заявил, что Нетаниягу якобы использует Ноа Аргамани в своих целях.

Он указывает, что как родственник заложника он рад, что Ноа была вызволена из плена, но он ожидает от нее участия в усилиях по освобождению других заложников или что она "хотя бы не будет этому препятствовать". Дани Эльгарат утверждает, что участие Ноа Аргамани в поездке с премьер-министром снижает шансы на освобождение заложников.

"Если ты будешь с ним, мы окажемся в абсурдной ситуации, когда нам придется устроить демонстрацию против тебя, а нам не хотелось бы этого делать", – заявил Дани Эльгарат. Он заявил, что Нетаниягу приглашал и других родственников заложников, но те отказались, и он надеется, что так же поступит Ноа.