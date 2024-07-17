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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 17 июля: удары по целям в основном в Нусейрате

время публикации: 17 июля 2024 г., 06:22 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 06:26
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 17 июля: удары по целям в основном в Нусейрате
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 17 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и в центре сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий была ниже, чем вчера.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Абу Аскандар в квартале Шейх Радуан в городе Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Ас-Сабра, на юге города Газа.

В центре сектора: источники в Газе сообщали об убитых и раненых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому в южной части Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели около мечети Абдулла Аззам в Нусейрате, в центре сектора, есть убитые и множество раненых; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе "Лагеря №1" в Нусейрате, в центре сектора, есть убитый и раненые; ВВС и артиллерия ЦАХАЛа обстреливали цели к северу от Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала. цели в Аль-Муграке

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 17 июля.

Израиль
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