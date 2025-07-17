Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 17 июля, температура немного повысится и будет выше среднесезонной во внутренних и горных районах. Солнечно.

В Иерусалиме – 23-34 градусов, в Тель-Авиве – 22-34, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 23-38, в Мицпе-Рамоне – 25-37, на побережье Мертвого моря – 30-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-33, в Ариэле – 24-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-37, на Голанских высотах – 22-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В пятницу – без существенных изменений. В субботу-воскресенье жара немного спадет. В понедельник ожидается повышение температуры.