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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 17 июля: очень жарко, солнечно

Погода
время публикации: 17 июля 2025 г., 05:39 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 05:48
Прогноз погоды в Израиле на 17 июля: очень жарко, солнечно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 17 июля, температура немного повысится и будет выше среднесезонной во внутренних и горных районах. Солнечно.

В Иерусалиме – 23-34 градусов, в Тель-Авиве – 22-34, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 23-38, в Мицпе-Рамоне – 25-37, на побережье Мертвого моря – 30-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-33, в Ариэле – 24-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-37, на Голанских высотах – 22-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В пятницу – без существенных изменений. В субботу-воскресенье жара немного спадет. В понедельник ожидается повышение температуры.

Израиль
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