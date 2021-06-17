Сведения о личности "шахидки", застреленной около Иерусалима: замужняя доктор психологии, растила дочь

Арабские СМИ публикуют дополнительные сведения о личности 29-летней Май Халид Юсуф Афаны, которая была застрелена израильскими военными 16 июня неподалеку от КПП "Хизмэ" (к северу от Иерусалима).

Дядя убитой, Хани Афана, заявил журналистам, что Май растила дочь, которой сейчас четыре года. В сообщении телеканала "Аль-Джазира" говорится, что эта женщина была замужем и растила дочь (но сказано, что девочке восемь лет).

При этом не уточняется, где находится отец этой девочки. Ни в одном из репортажей, вышедших в эфир 16 июня, он не появляется.

В распоряжении редакции NEWSru.co.il есть копия удостоверения личности убитой. Согласно этому документу, Май Афана родилась 16 февраля 1992 года. Паспорт выдан Палестинской администрацией (судя по имеющимся сведениям, израильского гражданства у нее не было). Проживала Май Афана вместе с семьей в Абу Дисе (деревня к востоку от Иерусалима).

После окончания школы Май Афана поступила в Университет Эль-Кудс, который окончила в 2012 году. Название ее дипломной работы: "Взаимосвязь между психологической безопасностью и мотивацией к обучению среди обычных студентов и среди студентов с трудностями чтения и письма (дисграфия/дислексия)".

Затем она продолжила обучение в Университете Мута в Караке (Иордания), защитив диссертацию и став доктором наук в области психологии.

Вернувшись в Палестинскую автономию, Май Афана работала преподавателем университетского колледжа "Аль-Истикляль" в Иерихоне, а также являлась психологом Футбольной академии ПА.

Многие арабские СМИ дают ссылку на страницу Май Афаны в Facebook. Страница создана в 2016 году, сведений о семье на ней нет (в открытом доступе). Афана неоднократно публиковала фотографии "шахидов" и писала о "сопротивлении". При этом на той же странице есть публикация в память об 21-летней Исраа Грайэб, погибшей 22 августа 2019 года в Бейт-Лехеме – сообщалось, что эту девушки насмерть забили родственники, которым не нравился ее жених, хотя семья утверждала, что Исраа умерла от внезапного сердечного приступа (заметно внешнее сходство Исраа и Май).

Примечательно, что последняя запись Май Афаны, сделанная во время операции "Страж стен" в секторе Газы, проиллюстрирована фотографией ребенка, которая не имеет отношения к этим событиям. Это снимок фотографа AFP Омара Хаджа Кадура, сделанный 11 января 2020 года в Сирии, на нем запечатлен ребенок, получивший ранения в результате авиаудара, осуществленного ВВС режима Башара Асада в районе Идлиба.

Попытка теракта около КПП "Хизмэ"

16 июня около 11:00 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о попытке террористического нападения с применением автомобиля и холодного оружия рядом с КПП "Хизмэ". В первом сообщении было сказано, что террористка нейтрализована бойцами сил безопасности. Среди израильтян пострадавших нет.

Судя по представленной информации, целью нападения были военнослужащие, обеспечивавшие безопасность работ по строительству заградительных сооружений.

ЦАХАЛ заявляет, что террористка подъехала на автомобиле к месту проведения инженерных работ и попыталась сбить военнослужащих. Затем она вышла из машины с ножом в руках. И тогда по ней был открыт огонь на поражение. (Фотография ножа предоставлена не была. Видеозапись инцидента не публиковалась. Утром 17 июня редакция NEWSru.co.il вновь обратилась в пресс-службу ЦАХАЛа, и нам сообщили, что "фотографий ножа нет и новых подробностей нет".)

По версии официального палестинского агентства Wafa, женщина по ошибке заехала на объездную дорогу (которой еще не было неделю назад), где находились военные, после чего произошла авария, а когда она вышла из машины, по ней открыли огонь. Версию о ноже в руках этой женщины власти ПА считают сомнительной.

В ряде публикаций арабских СМИ утверждается, что израильские военные "дали истечь кровью" смертельно раненой женщине. Это, очевидно, не так. На месте происшествия находилось несколько бригад парамедиков службы "Маген Давид Адом" и военных медиков.

Мотивы действий Май Афаны выясняются.

Террористические организации ХАМАС, "Исламский джихад" и "Народный фронт освобождения Палестины" выступили с заявлениями, обвинив Израиль в жестоком убийстве невинной женщины и поклявшись отомстить за ее смерть.