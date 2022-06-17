Операция "Волнорез": в Дженине обстреляли израильских военных, убиты трое боевиков

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью и утром в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

В ходе операции в Дженине бойцы бригады "Голани" попали под обстрел. Боевики применяли огнестрельное оружие и взрывные устройства. Был открыт ответный огонь. О пострадавших среди израильских военных не сообщается.

adv_11 m_ar_1

Позже на обочине дороги, в районе Аль-Дэббус в Дженине, был обнаружен белый автомобиль Mazda, из которого боевики вели огонь. Сопротивление было подавлено. В машине нашли две винтовки М-16, пистолет-пулемет "Карло" ("Карл Густав"), бронежилет и боеприпасы.

Агентство Maan передает, что в ходе столкновения были убиты трое "молодых мужчин" (Юсуф Салах, Лаит Абу Сурур и Бараа Лахлух), еще десять человек получили ранения. Убитым от 23 до 24 лет. Некоторые источники сообщают, что от ранений скончался еще один человек. Информация уточняется.