В больнице "Сорока" в Беэр-Шеве умерла 12-летняя девочка; причины ее смерти неясны

В больнице "Сорока" в Беэр-Шеве умерла 12-летняя девочка, доставленная в стационар бригадой МАДА.

Когда парамедики прибыли к заправке возле деревне Хура в Негеве, им была передана девочка, находившаяся в бессознательном состоянии. Семья ребенка утверждает, что девочку "забыли в машине".

Однако в сообщении пресс-службы МАДА было сказано, что ребенок получил травмы верхней части туловища. Также, по словам парамедиков, девочка не была горячей, у нее не было волдырей на коже, тогда как именно эти признаки указывают на тепловой удар. На груди девочки был заметен след шины.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Бригада парамедиков доставила ребенка в больницу, не прерывая реанимационных мероприятий, однако в стационаре врачи были вынуждены констатировать смерть девочки.

Полиция выясняет причины смерти ребенка.