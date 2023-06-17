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    В Израиле

    В больнице "Сорока" в Беэр-Шеве умерла 12-летняя девочка; причины ее смерти неясны

    время публикации: | последнее обновление:
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    В больнице
    Пресс-служба МАДА

    В больнице "Сорока" в Беэр-Шеве умерла 12-летняя девочка, доставленная в стационар бригадой МАДА.

    Когда парамедики прибыли к заправке возле деревне Хура в Негеве, им была передана девочка, находившаяся в бессознательном состоянии. Семья ребенка утверждает, что девочку "забыли в машине".

    Однако в сообщении пресс-службы МАДА было сказано, что ребенок получил травмы верхней части туловища. Также, по словам парамедиков, девочка не была горячей, у нее не было волдырей на коже, тогда как именно эти признаки указывают на тепловой удар. На груди девочки был заметен след шины.

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    Бригада парамедиков доставила ребенка в больницу, не прерывая реанимационных мероприятий, однако в стационаре врачи были вынуждены констатировать смерть девочки.

    Полиция выясняет причины смерти ребенка.

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