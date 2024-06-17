Источники: в субботнем бою в Рафиахе был убит один из командиров местных террористов

Источники в Газе сообщают о гибели одного из командиров местных террористов Мухаммада Абу Куры ("Абу Шахида") в ходе боевых действий в Рафахе (Рафиахе), передает Abu Ali Express.

Его родственники утверждают, что "Абу Шахид" был убит в бою в районе Таль ас-Султан, во время которого был подорван бронетранспортер ЦАХАЛа и погибли восемь израильских военнослужащих.