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Израиль

Источники: в субботнем бою в Рафиахе был убит один из командиров местных террористов

время публикации: 17 июня 2024 г., 08:26 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 08:32
Источники: в субботнем бою в Рафиахе был убит один из командиров местных террористов
Abu Ali Express

Источники в Газе сообщают о гибели одного из командиров местных террористов Мухаммада Абу Куры ("Абу Шахида") в ходе боевых действий в Рафахе (Рафиахе), передает Abu Ali Express.

Его родственники утверждают, что "Абу Шахид" был убит в бою в районе Таль ас-Султан, во время которого был подорван бронетранспортер ЦАХАЛа и погибли восемь израильских военнослужащих.

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