Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 17 июня: минздрав ХАМАСа сообщает о погибших

В ночь на 17 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Минздрав ХАМАСа сообщает о погибших в результате авиаудара по дому в городе Газа.

На севере сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели в северной части побережья сектора; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Шейх Радуан в городе Газа; минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о трех убитых и четырех раненых (один в критическом состоянии) в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому семьи Макат в районе Биркат аш-Шейх Радуан, на севере города Газа.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям к северу от Нусейрата; квадрокоптер ЦАХАЛа атаковал цель в районе Аль-Хакар в Дир аль-Балахе.

На юге сектора: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа обстреливали цели на западе Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Рафахе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 17 июня.