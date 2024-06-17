ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районах Айтарун, Айта аш-Шааб и Шакра. Видео
время публикации: 17 июня 2024 г., 22:14 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 22:18
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении ударов самолетами военно-воздушных сил по целям на юге Ливана.
В районе Айтарун удар был нанесен по строению, использовавшемуся террористической организацией "Хизбалла" в военных целях, а также по объектам террористической инфраструктуры.
Удары были также нанесены по военному зданию в районе Айта аш-Шааб и объекту инфраструктуры террора в районе Шакра.
Ссылки по теме