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ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районах Айтарун, Айта аш-Шааб и Шакра. Видео

время публикации: 17 июня 2024 г., 22:14 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 22:18
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районах Айтрун, Айта аш-Шааб и Шакра
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении ударов самолетами военно-воздушных сил по целям на юге Ливана.

В районе Айтарун удар был нанесен по строению, использовавшемуся террористической организацией "Хизбалла" в военных целях, а также по объектам террористической инфраструктуры.

Удары были также нанесены по военному зданию в районе Айта аш-Шааб и объекту инфраструктуры террора в районе Шакра.

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