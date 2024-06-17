Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на юге Ливана, двое убитых

Ливанские источники сообщают, что около полудня в понедельник, 17 июня, БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль между деревнями Шахабийя и Салаа (к востоку от Тира, примерно в 15 км от границы Израиля), на юге Ливана.

По предварительным данным, двое убитых. (См. фото с места происшествия.)

Согласно ливанским источникам, среди убитых Мухаммад Аюб – командир ракетного дивизиона подразделения "Ан-Наср" террористической организации "Хизбалла", ответственный за множество обстрелов израильской территории.

Информация уточняется.