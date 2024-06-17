Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 17 июня, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной, прежде всего во внутренних и горных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 22-30, в Хайфе – 22-27, в Эйлате – 29-42, в Беэр-Шеве – 20-34, в Мицпе-Рамоне – 24-30, на побережье Мертвого моря – 28-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 19-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-36, на Голанских высотах – 20-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн – 80-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник температура повысится. В среду – без существенных изменений. В четверг ожидается спад жары.