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Израиль

На территории Сирии упал израильский мини-БПЛА

время публикации: 17 июня 2024 г., 16:58 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 16:58
На территории Сирии упал израильский мини-БПЛА
Wikipedia.org. Фото: Cpl. Zev Marmorstein, IDF Spokesperson's Unit The Israel Defense Forces

В понедельник, 17 июня, на территории Сирии, в районе Кунейтры, недалеко от границы Израиля, упал израильский мини-БПЛА SkyLark, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

Эти беспилотные самолеты используют подразделения ЦАХАЛа "Небесные всадники" ("Рохев шамаим") для разведывательных целей.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что нет опасений по поводу возможной утечки информации.

Обстоятельства этого инцидента расследуются.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 мая 2024

На территории Ливана упал израильский мини-БПЛА