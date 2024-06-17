На территории Сирии упал израильский мини-БПЛА

В понедельник, 17 июня, на территории Сирии, в районе Кунейтры, недалеко от границы Израиля, упал израильский мини-БПЛА SkyLark, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

Эти беспилотные самолеты используют подразделения ЦАХАЛа "Небесные всадники" ("Рохев шамаим") для разведывательных целей.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что нет опасений по поводу возможной утечки информации.

Обстоятельства этого инцидента расследуются.