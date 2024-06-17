На территории Сирии упал израильский мини-БПЛА
время публикации: 17 июня 2024 г., 16:58 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 16:58
В понедельник, 17 июня, на территории Сирии, в районе Кунейтры, недалеко от границы Израиля, упал израильский мини-БПЛА SkyLark, передает пресс-служба ЦАХАЛа.
Эти беспилотные самолеты используют подразделения ЦАХАЛа "Небесные всадники" ("Рохев шамаим") для разведывательных целей.
В ЦАХАЛе подчеркивают, что нет опасений по поводу возможной утечки информации.
Обстоятельства этого инцидента расследуются.
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