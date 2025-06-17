В зоне ответственности бригады "Менаше" задержаны подозреваемые в терроре

Прошлой ночью в Дженине, Аль-Фаре и Тамуне израильскими военными и пограничниками были задержаны пятеро подозреваемых в террористической деятельности. В операции принимали участие резервисты бригады "Менаше" и спецназ пограничной полиции (МАГАВ).

В совместном пресс-релизе ЦАХАЛа и МАГАВ сообщается, что террорист, задержанный в Тамуне, был задержан на стадии подготовки теракта, вместе с ним был арестован еще один член террористической ячейки.

В Аль-Фаре задержан боевик, отвечавший за финансирование и вооружение террористической ячейки.

Двое задержанных в Дженине занимались изготовлением взрывных устройств, которые затем использовались для атаки на израильских военных.