x
17 июня 2025
|
последняя новость: 23:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июня 2025
|
17 июня 2025
|
последняя новость: 23:37
17 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В зоне ответственности бригады "Менаше" задержаны подозреваемые в терроре

ЦАХАЛ
Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 17 июня 2025 г., 22:48 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 22:48
В зоне ответственности бригады "Менаше" задержаны подозреваемые в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

Прошлой ночью в Дженине, Аль-Фаре и Тамуне израильскими военными и пограничниками были задержаны пятеро подозреваемых в террористической деятельности. В операции принимали участие резервисты бригады "Менаше" и спецназ пограничной полиции (МАГАВ).

В совместном пресс-релизе ЦАХАЛа и МАГАВ сообщается, что террорист, задержанный в Тамуне, был задержан на стадии подготовки теракта, вместе с ним был арестован еще один член террористической ячейки.

В Аль-Фаре задержан боевик, отвечавший за финансирование и вооружение террористической ячейки.

Двое задержанных в Дженине занимались изготовлением взрывных устройств, которые затем использовались для атаки на израильских военных.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2025

620-й день войны: противостояние с Ираном, удары в Газе, операции в Иудее и Самарии