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Израиль

Стрельба в Нацерете: один убитый, двое раненых в состоянии от тяжелого до критического

Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 17 июня 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 08:40
Стрельба в Нацерете: один убитый, двое раненых в состоянии от тяжелого до критического
Пресс-служба МАДА

Утром 17 июня было совершено нападение с применением огнестрельного оружия в одном из офисов в Нацерете. Убит мужчина примерно 40 лет.

В Английскую больницу доставлены двое раненых, оба мужчины около 30 лет, в состоянии от тяжелого до критического.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Израиль
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