Стрельба в Нацерете: один убитый, двое раненых в состоянии от тяжелого до критического

Утром 17 июня было совершено нападение с применением огнестрельного оружия в одном из офисов в Нацерете. Убит мужчина примерно 40 лет.

В Английскую больницу доставлены двое раненых, оба мужчины около 30 лет, в состоянии от тяжелого до критического.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.