Стрельба в Нацерете: один убитый, двое раненых в состоянии от тяжелого до критического
время публикации: 17 июня 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 08:40
Утром 17 июня было совершено нападение с применением огнестрельного оружия в одном из офисов в Нацерете. Убит мужчина примерно 40 лет.
В Английскую больницу доставлены двое раненых, оба мужчины около 30 лет, в состоянии от тяжелого до критического.
Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.