ЦАХАЛ проводит масштабную операцию в "Касбе" Шхема
время публикации: 17 июня 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 10:18
ЦАХАЛ уведомляет о проведении масштабной операции в Старом городе (Касбе) в Шхеме. Ожидается, что операция продлится несколько дней.
Сообщается также об операции в Аззуне, к востоку от Калькилии, где были задержаны четверо подозреваемых в терроре, найдены охотничье ружье и другое оружие.
Отмечается, что с 13 июня (когда была начата военная операция против Ирана) израильские военные действовали более чем в 10 деревнях в Иудее и Самарии, задержав 22 подозреваемых в терроре, конфисковав три самодельные бомбы и винтовку М16, а также другое оружие.