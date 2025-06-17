ЦАХАЛ проводит масштабную операцию в "Касбе" Шхема

ЦАХАЛ уведомляет о проведении масштабной операции в Старом городе (Касбе) в Шхеме. Ожидается, что операция продлится несколько дней.

Сообщается также об операции в Аззуне, к востоку от Калькилии, где были задержаны четверо подозреваемых в терроре, найдены охотничье ружье и другое оружие.

Отмечается, что с 13 июня (когда была начата военная операция против Ирана) израильские военные действовали более чем в 10 деревнях в Иудее и Самарии, задержав 22 подозреваемых в терроре, конфисковав три самодельные бомбы и винтовку М16, а также другое оружие.