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Израиль

ЦАХАЛ проводит масштабную операцию в "Касбе" Шхема

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 июня 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 10:18
ЦАХАЛ проводит масштабную операцию в "Касбе" Шхема
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ уведомляет о проведении масштабной операции в Старом городе (Касбе) в Шхеме. Ожидается, что операция продлится несколько дней.

Сообщается также об операции в Аззуне, к востоку от Калькилии, где были задержаны четверо подозреваемых в терроре, найдены охотничье ружье и другое оружие.

Отмечается, что с 13 июня (когда была начата военная операция против Ирана) израильские военные действовали более чем в 10 деревнях в Иудее и Самарии, задержав 22 подозреваемых в терроре, конфисковав три самодельные бомбы и винтовку М16, а также другое оружие.

Израиль
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