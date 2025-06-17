Тревога в центре и на юге Израиля. Ракета упала в Негеве, в центре взрывов слышно не было

В 00:24-00:26 17 июня в центре и на юге Израиля прозвучала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ: зафиксирован ракетный обстрел из Ирана.

Сирены прозвучали в Беэр-Шеве и других районах Негева, а также в центре Израиля – от Явне до Герцлии, включая Тель-Авив.

По данным новостной службы N12, из Ирана были запущены три ракеты.

После сирены в центре Израиля взрывы слышны не были. На юге страны были взрывы.

МАДА: сведений о раненых в результате обстрела не поступало, несколько человек получили травмы по пути в убежище.

Подтверждено, что в Негеве на открытой местности упала одна ракета.

В 00:41 поступило сообщение Управления тылом о том, что можно покидать убежища.