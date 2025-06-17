Тревога в Израиле: ракетный обстрел из Ирана

В 3:29 17 июня тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля. ЦАХАЛ: зафиксирован ракетный обстрел из Ирана.

Сирены были слышны от Явне до Герцлии, включая Тель-Авив и окрестности.

Работает система ПРО. Было слышно несколько взрывов.

МАДА: не было сообщений о раненых в результате обстрела, есть несколько обращений в связи с травмами, полученными по пути в убежище.

В 3:43 Управление тылом Израиля объявило: можно покинуть убежища.