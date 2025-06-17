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Израиль

Тревога в Израиле: ракетный обстрел из Ирана

Иран
ПРО
Израиль
время публикации: 17 июня 2025 г., 03:29 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 03:44
Тревога в Израиле: ракетный обстрел из Ирана
Yonatan Sindel/Flash90

В 3:29 17 июня тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля. ЦАХАЛ: зафиксирован ракетный обстрел из Ирана.

Сирены были слышны от Явне до Герцлии, включая Тель-Авив и окрестности.

Работает система ПРО. Было слышно несколько взрывов.

МАДА: не было сообщений о раненых в результате обстрела, есть несколько обращений в связи с травмами, полученными по пути в убежище.

В 3:43 Управление тылом Израиля объявило: можно покинуть убежища.

Израиль
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