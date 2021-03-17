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NEWSru.co.il :: В Израиле17 марта 2021 г., 09:22

Россия не дает разрешение на посадку в Москве рейса "Аркия", который должен вывезти домой израильтян

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Россия не дает разрешение на посадку в Москве рейса "Аркия", который должен вывезти домой израильтян Россия не дает разрешение на посадку в Москве рейса "Аркия", который должен вывезти домой израильтян

Российское управление гражданской авиации отказывается давать разрешение на посадку в московском аэропорту "Домодедово" самолету израильской авиакомпании "Аркия", который должен вывезти домой около 150 израильтян.

Генеральный директор авиакомпании "Аркия" сообщил редакции NEWSru.co.il, что самолет должен был вылететь в "Домодедово" из аэропорта имени Бен-Гуриона 17 марта в 06:30, однако на момент публикации еще не получил разрешение на посадку в Москве и все еще не вылетел из Тель-Авива. По словам гендиректора авиакомпании, российская сторона не дает никаких объяснений своему решению. В решении проблемы задействован МИД Израиля.

На данный момент на табло международного аэропорта имени Бен-Гуриона указано новое время вылета: 10:00. Но и после 10:00 самолет не вылетел. Речь идет о рейсе IZ 311 (при вылете из Москвы – IZ 312).

Пассажирам, которые ждут регистрации в "Домодедово", объявили, что рейс задерживается.


Депутат Кнессета Йоэль Развозов ("Еш Атид") вновь связался с членом СФ РФ Владимиром Джабаровым, который также является сопредседателем парламентской группы дружбы "Россия - Израиль", и в конце февраля посодействовал получению разрешения для вывозного рейса авиакомпании "Исраэйр".

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