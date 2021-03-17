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NEWSru.co.il :: В Израиле17 марта 2021 г., 23:46

В Кирьят-Гате ударом ножа убит 14-летний подросток. Задержан его отец

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В Кирьят-Гате ударом ножа тяжело ранен 13-летний подросток. Под подозрением его отец

В ночь на 18 марта парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили о случае "семейного насилия" в Кирьят-Гате: 14-летний подросток был ранен ударами ножа.

Состояние раненого оценивалось как критическое, он был доставлен в больницу "Барзилай", где вскоре скончался.

Мать убитого заявила полиции, что ее муж вошел в комнату сына и нанес ему удары ножом, после чего скрылся.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что по подозрению в убийстве был задержан 37-летний отец погибшего подростка.


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