Попытка теракта возле Рамаллы: араб с ножом напал на солдат и был застрелен
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В пятницу, 17 марта, в районе развязки Бейтин (территория региональной бригады "Биньямин"), расположенной возле населенного пункта Гиват-Асаф, военнослужащими ЦАХАЛа был предотвращен теракт.
Араб, приблизившийся к КПП и вызвавший подозрение у солдат, в ответ на требование предъявить документы выхватил нож у одного из военнослужащих и попытался напасть на них.
Военнослужащие были вынуждены открыть огонь, в результате нападавший был "нейтрализован". Среди израильских военных пострадавших нет.
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Палестинский минздрав сообщил, что араб, пытавшийся напасть на военнослужащих ЦАХАЛа на КПП недалеко от Рамаллы, застрелен.
Названо его имя – это 23-летний Язан Умэр Джамиль Хасиб.
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 Марта 2023
Минздрав ПА: араб, напавший на военнослужащих ЦАХАЛа возле Рамаллы, был застрелен
Минздрав ПА: араб, напавший на военнослужащих ЦАХАЛа возле Рамаллы, был застрелен
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