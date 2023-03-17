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    В Израиле

    Попытка теракта возле Рамаллы: араб с ножом напал на солдат и был застрелен

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    Попытка теракта возле Рамаллы: араб с ножом напал на солдат и был нейтрализован
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В пятницу, 17 марта, в районе развязки Бейтин (территория региональной бригады "Биньямин"), расположенной возле населенного пункта Гиват-Асаф, военнослужащими ЦАХАЛа был предотвращен теракт.

    Араб, приблизившийся к КПП и вызвавший подозрение у солдат, в ответ на требование предъявить документы выхватил нож у одного из военнослужащих и попытался напасть на них.

    Военнослужащие были вынуждены открыть огонь, в результате нападавший был "нейтрализован". Среди израильских военных пострадавших нет.

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    Палестинский минздрав сообщил, что араб, пытавшийся напасть на военнослужащих ЦАХАЛа на КПП недалеко от Рамаллы, застрелен.

    Названо его имя – это 23-летний Язан Умэр Джамиль Хасиб.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 Марта 2023
    Минздрав ПА: араб, напавший на военнослужащих ЦАХАЛа возле Рамаллы, был застрелен
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