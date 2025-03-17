Либерман: премьер-министр, глава ШАБАКа и начгенштаба должны были подать в отставку 8 октября

В понедельник, 17 марта, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Нет сомнений, что ШАБАК и Ронен Бар потерпели провал 7 октября. Но гораздо больший провал потерпел тот, кто является прямым начальником ШАБАКа – премьер-министр. Он контролирует работу ШАБАКа, он дает им указания, он встречается с главой ШАБАКа раз в неделю. Он, прежде всего, должен взять ответственность".

"8 октября все должны были подать в отставку – премьер-министр, начгенштаба, глава ШАБАКа. Все. Но в первую очередь премьер-министр", – заявил Либерман.

"Сейчас увольнение главы ШАБАКа – попытка перевести дискуссию от вопросов уклонения от службы, от проблем бюджета и тому подобное. Необходимо решать подлинные вопросы, а не заниматься манипуляциями", – резюмировал лидер НДИ.

Корреспондент Newsru.co.il спросил Либермана по поводу его заявления о стремлении стать премьер-министром. "У меня нет никаких сомнений, что на следующих выборах мы наберем более 20 мандатов. С такими цифрами можно быть премьер-министром и эффективно управлять страной", – ответил Либерман.