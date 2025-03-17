Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 17 марта, температура будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 18-27, в Хайфе – 20-26, в Эйлате – 23-34, в Беэр-Шеве – 17-32, в Мицпе-Рамоне – 19-30, на побережье Мертвого моря – 25-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-27, в Ариэле – 18-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-25, на Голанских высотах – 16-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 10-40 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

Во вторник – тепло (в горных районах жарко), переменная облачность. В среду температура понизится. В четверг ожидаются дожди.