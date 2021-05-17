Выпущено предупреждение для жителей районов, граничащих с Иорданией

Службы безопасности и армейское командование выпустили предупреждение для жителей ряда населенных пунктов около границы с Иорданией.

Гражданам рекомендовано до нового распоряжения не покидать свои дома в связи с угрозой враждебных действий со стороны злоумышленников, которые могли проникнуть на территорию Израиля из Иордании.

Зафиксировано проникновение трех нарушителей на территорию Израиля около поселка Рупин (недалеко от Бейт-Шеана). Ведется розыск нарушителей границы.

Напомним, что 16 мая полиция задержала в районе горы Гильбоа на севере Израиля двух вооруженных ножами граждан Иордании. Как предполагается, они пересекли границу ночью и планировали достичь Иерусалима. Подозреваемые были задержаны в районе шоссе №6666, соединяющего Маале Гильбоа и Бейт Альфа. Этот район находится в непосредственной близости от "Зеленой черты", гранича с Северной Самарией. Иорданцев передали Общей службе безопасности (ШАБАК) для продолжения расследования.

На территории Иордании рядом с израильской границей продолжаются манифестации в поддержку палестинских арабов.