Попытка ракетного обстрела из Ливана: шесть ракет и ни одна не долетела до Израиля

В 23:15 сигнал тревоги прозвучал в кибуце Мисгав Ам, расположенном недалеко от границы с Ливаном.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск шести ракет с территории Ливана. Ни одна ракет, по всей видимости, не долетела до территории Израиля.

В ответ на ракетный обстрел израильская артиллерия обстреляла цели на юге Ливана.

По информации телеканала "Кешет-12", Управление тылом отдало распоряжение местным органам власти открыть бомбоубежища в радиусе четырех километров от границы с Ливаном.

Ливанский телеканал опубликовал видео, на котором запечатлен запуск ракет в сторону Израиля.