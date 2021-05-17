Попытка ракетного обстрела из Ливана: шесть ракет и ни одна не долетела до Израиля
В 23:15 сигнал тревоги прозвучал в кибуце Мисгав Ам, расположенном недалеко от границы с Ливаном.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск шести ракет с территории Ливана. Ни одна ракет, по всей видимости, не долетела до территории Израиля.
В ответ на ракетный обстрел израильская артиллерия обстреляла цели на юге Ливана.
По информации телеканала "Кешет-12", Управление тылом отдало распоряжение местным органам власти открыть бомбоубежища в радиусе четырех километров от границы с Ливаном.
Ливанский телеканал опубликовал видео, на котором запечатлен запуск ракет в сторону Израиля.
#بالفيديو— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) May 17, 2021
لحظة اطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة#فلسطين #يونيوز pic.twitter.com/TQHe41CjRw
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