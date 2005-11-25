Новый командующий CENTCOM прибыл с первым визитом в Израиль

Во вторник, 17 мая, в Израиль с первым официальным визитом после вступления в должность прибыл новый командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла.

В рамках визита запланирована встреча Майкла Куриллы с начальником генштаба ЦАХАЛа генерал-майором Авивом Кохави.

В ходе переговоров планируется обсудить оперативное сотрудничество Израиля и США, поддержание стабильности и совместное преодолению вызовов и угроз в регионе, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

adv_10 incontent_1

adv_11 m_ar_1

Генерал Майкл Эрик Курилла до назначения командующим CENTCOM был командиром XVIII воздушно-десантного корпуса армии США (базируется в Северной Каролине). Участвовал в операциях США в Ираке, в 2005 году получил ранение в Мосуле. В период с 2004 по 2014 годах занимал различные должности на Ближнем Востоке, в том числе в руководстве CENTCOM. При президентстве Барака Обамы, Курилла некоторое время командовал объединенными силами специального назначения США, организуя антитеррористические операции в Ираке и Афганистане.