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В Израиле

Новый командующий CENTCOM прибыл с первым визитом в Израиль

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Новый командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла.
Фото предоставлено пресс-службой ЦАХАЛа

Во вторник, 17 мая, в Израиль с первым официальным визитом после вступления в должность прибыл новый командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла.

В рамках визита запланирована встреча Майкла Куриллы с начальником генштаба ЦАХАЛа генерал-майором Авивом Кохави.

В ходе переговоров планируется обсудить оперативное сотрудничество Израиля и США, поддержание стабильности и совместное преодолению вызовов и угроз в регионе, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

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Генерал Майкл Эрик Курилла до назначения командующим CENTCOM был командиром XVIII воздушно-десантного корпуса армии США (базируется в Северной Каролине). Участвовал в операциях США в Ираке, в 2005 году получил ранение в Мосуле. В период с 2004 по 2014 годах занимал различные должности на Ближнем Востоке, в том числе в руководстве CENTCOM. При президентстве Барака Обамы, Курилла некоторое время командовал объединенными силами специального назначения США, организуя антитеррористические операции в Ираке и Афганистане.

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