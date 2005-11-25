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В Израиле

ЦАХАЛ: около ливанской границы сбит беспилотник "Хизбаллы"

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ЦАХАЛ: около ливанской границы сбит беспилотник
Flash90. Фото: Б.Авидат

Во вторник, 17 мая, израильские военные сбили малоразмерный беспилотный летательный аппарат, пересекший границу со стороны Ливана. В сообщении ЦАХАЛа заявлено, что речь идет о беспилотнике "Хизбаллы".

Судя по описанию, был сбит мультикоптер, которым управляли с ливанской территории.

Военные отмечают, что с момента приближения беспилотника к границе за ним велось наблюдение.

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