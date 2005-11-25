Операция "Волнорез" продолжается: задержаны 18 подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Операции проводились в деревнях Каруат Бани-Хасан, Хабла, Хальхуль, Даария, Рас-Атия, в лагерях беженцев Аль-Айда и Даэйшэ, а также в городах Шхем и Калькилия.

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В общей сложности задержаны 18 подозреваемых, заявляют военные (агентство Maan сообщает об 11 задержанных в Иудее и Самарии и десятках задержанных в Иерусалиме). Они переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Во время операций в Иудее и Самарии за последние сутки среди израильтян пострадавших не было. Хотя во время проведения одной из операций была попытка обстрела военных.

Конфискована автоматическая винтовка М-16.