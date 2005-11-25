24 мая отменяется обязательное ношение масок на авиарейсах

Министр здравоохранения Ницан Горовиц после консультаций с генеральным директором минздрава профессором Нахманом Ашем и другими представителями системы здравоохранения постановил с полуночи 24 мая отменить обязательное ношение защитных масок в самолетах, вылетающих из Израиля или совершающих рейсы в нашу страну.

Накануне было объявлено, что с 21 мая отменяются обязательные PCR-тесты в международном аэропорту имени Бен Гуриона. Также отменяется требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.

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При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.

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Напомним, еще 23 апреля вступило в силу решение об отмене обязательного ношения защитных масок в помещениях.