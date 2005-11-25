Подозрение на попытку диверсии на Мероне: задержаны ультраортодоксы с рабочими инструментами
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Полиция сообщает о задержании в районе горы Мерон минибуса с членами ультраортодоксального радикального течения, при которых были обнаружены четыре мешка с кусачками, японскими ножами, молотками и другими рабочими инструментами.
Согласно подозрениям полиции, группа планировала совершить диверсию во время празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон.
В частности, задержанные подозреваются в намерении сорвать техническую подготовку инфраструктуры комплекса к мероприятию.
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