Подозрение на попытку диверсии на Мероне: задержаны ультраортодоксы с рабочими инструментами

Полиция сообщает о задержании в районе горы Мерон минибуса с членами ультраортодоксального радикального течения, при которых были обнаружены четыре мешка с кусачками, японскими ножами, молотками и другими рабочими инструментами.

Согласно подозрениям полиции, группа планировала совершить диверсию во время празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон.

В частности, задержанные подозреваются в намерении сорвать техническую подготовку инфраструктуры комплекса к мероприятию.