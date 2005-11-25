Детские сады будут включены в программу "Школа летних каникул"
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Министр просвещения Ифат Шаша-Битон и министр финансов Авигдор Либерман объявили, что в этом году детские сады также будут включены в программу "Школа летних каникул".
Напомним, ранее детские сады в этом году не были включены в эту программу, позволяющую детям еще три недели после окончания учебного года оставаться в учебных заведениях.
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