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    В Израиле

    Кризис на переговорах по реформе: отменена встреча в канцелярии президента

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    Кризис на переговорах по реформе: отменена встреча в канцелярии президента
    Yonatan Sindel/Flash90

    Вечером 17 мая стало известно, что отменена назначенная на завтра встреча рабочих групп на переговорах в президентской канцелярии по вопросу о юридической реформе.

    Согласно опубликованной информации, встреча отменена, так как коалиция отказывается гарантировать, что оппозиции будет предоставлено место в комиссии по выбору судей.

    Как сообщает "Кан", представители оппозиции критикуют приближенных президента Герцога, которые, по их словам, продвигают неприемлемый для них компромисс.

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    В ходе переговоров на повестку дня было вынесено предложение, согласно которому коалиция согласится заморозить продвижение реформы по меньшей мере до конца летней сессии Кнессета.

    Такое замораживание означает, что реформ не будет продвигаться по меньшей мере полгода, так как после летней сессии начинается период осенних праздников и парламентская деятельность будет в любом случае прервана.

    В коалиции готовы согласиться на это предложение в том случае, если будет достигнута договоренность в вопросе об ограничении действия принципа крайней неприемлемости (עילת הסבירות) и в вопросе закона о полномочиях юридических советников.

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    В "Махане Мамлахти" заявили, что никакого прогресса на переговорах нет. "Разногласия очень существенны, и в любом случае не будет никаких соглашений до тех пор пока нет решения вопроса о комиссии по выбору судей и не гарантирована защита от политизации судебной системы в целом".

    В "Еш Атид", со своей стороны, также выступают против предложенного компромисса и заявляют, что "ни при каких обстоятельствах не согласятся на причинение ущерба независимости судебной системы".

    В окружении президента посоветовали всем, кто интересуется ходом переговоров запастись терпением. Как всем известно, на повестке дня находятся очень сложные вопросы, лежащие в основе отношений между звеньями власти. Советуем всем запастись терпением и дождаться официальных сообщений, которые основаны на правдивой информации", – заявили в канцелярии главы государства.

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