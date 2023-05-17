Полиция: "Хизбалла", ХАМАС и "Исламский джихад" с помощью слухов нагнетают обстановку перед Маршем с флагами

Пресс-служба полиции Израиля прокомментировала появившиеся в социальных сетях слухи о маршруте, по которому 18 мая пройдут участники Марша с флагами в Иерусалиме, а также о том, что из-за этого мероприятия Храмовая гора будет закрыта для мусульман.

В сообщении пресс-службы говорится, что представители террористических организаций с помощью слухов и лжи нагнетают атмосферу перед Маршем с флагами, который состоится в столице 18 мая. В полиции отмечают, что большая часть подстрекателей пишет из-за границы.

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"Вопреки этим слухам нет никакой связи между Маршем с флагами и порядком доступа посетителей на Храмовую гору. Марш с флагами пройдет завтра по тому же маршруту, по которому он проводился в течение многих лет: от центра Иерусалима, через ворота Старого города и до Стены Плача. Наряду с этим в городе Иерусалиме пройдет множество мероприятий, посвященных Дню Иерусалима. Независимо от этого посетители на Храмовую гору будут допускаться в соответствии с часами работами и правилами, действующими для этого места, молитвы мусульман будут проходить как обычно", – говорится в заявлении полиции.

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Комментируя появившиеся слухи, генеральный инспектор полиции Коби Шабтай заявил, что "уже несколько дней террористические элементы, руководимые из Ирана, через "Хизбаллу", ХАМАС и "Исламский джихад" распространяют в социальных сетях ложную информацию о маршруте Марша с флагами. Цель этих террористических организаций очевидна – они нагнетают обстановку, занимаясь подстрекательством против тысяч израильтян, которые приедут в столицу для празднования Дня Иерусалима. Маршрут мероприятия не менялся десятилетиями и не изменится завтра", – заявил он.