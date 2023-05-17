Почти миллион жителей: ЦСБ публикует статистику по Иерусалиму

В преддверии Дня Иерусалима Центральное статистическое бюро публикует данные о том, что население столицы Израиля достигло почти миллиона человек.

В настоящий момент число жителей Иерусалима составляет 984500 человек.

595100 жителей города (примерно 60,8%) – это евреи и так называемые "другие". Под "другими" подразумеваются все те, кто не являются евреями и арабами. Половину из них составляют евреи-ультраортодоксы.

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Остальное население столицы составляют арабы.