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    В Израиле

    Почти миллион жителей: ЦСБ публикует статистику по Иерусалиму

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    Почти миллион жителей: ЦСБ публикует статистику по Иерусалиму
    Gershon Elinson/Flash90

    В преддверии Дня Иерусалима Центральное статистическое бюро публикует данные о том, что население столицы Израиля достигло почти миллиона человек.

    В настоящий момент число жителей Иерусалима составляет 984500 человек.

    595100 жителей города (примерно 60,8%) – это евреи и так называемые "другие". Под "другими" подразумеваются все те, кто не являются евреями и арабами. Половину из них составляют евреи-ультраортодоксы.

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    Остальное население столицы составляют арабы.

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