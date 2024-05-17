Пресс-служба ЦАХАЛа: в Израиль возвращены тела трех заложников
время публикации: 17 мая 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 18:49
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что в ночь на 17 мая в Израиль из сектора Газы были возвращены тела трех человек.
Их имена – Ицхак Гелернтер (56 лет), Эстер Амит Бускила (28 лет, из Ашдода) и Шани Лук (гражданка Германии, выросшая в Израиле, 22 года).
Тела похищенных были обнаружены в ходе совместной операции сил ЦАХАЛа и подразделения общей службы безопасности (ШАБАКа) на основе информации, полученной в ходе допросов террористов, арестованных в секторе Газы.