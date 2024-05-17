Пресс-служба ЦАХАЛа: в Израиль возвращены тела трех заложников

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что в ночь на 17 мая в Израиль из сектора Газы были возвращены тела трех человек.

Их имена – Ицхак Гелернтер (56 лет), Эстер Амит Бускила (28 лет, из Ашдода) и Шани Лук (гражданка Германии, выросшая в Израиле, 22 года).

Тела похищенных были обнаружены в ходе совместной операции сил ЦАХАЛа и подразделения общей службы безопасности (ШАБАКа) на основе информации, полученной в ходе допросов террористов, арестованных в секторе Газы.